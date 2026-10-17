CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Pregled informacija o
CONTAINEX – preduzeće unutar WALTER grupe – je vodeći ponuđač kontejnera i mobilnih prostornih sistema.
CONTAINEX – preduzeće unutar WALTER grupe – je vodeći ponuđač kontejnera i mobilnih prostornih sistema.
CONTAINEX pruža „Instant prostor“– tj. prostorna rešenja u vidu kontejnera – i to za klijente u čitavoj Evropi. Bilo da se radi o kancelarijskim ili sanitarnim prostorima ili proširenje skladišnih kapaciteta - ...
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Glavno sedište
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Austrija
2355 Wiener Neudorf
Austrija
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Zellerstraße 1
6330 Kufstein
Austrija
6330 Kufstein
Austrija