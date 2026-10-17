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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

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CONTAINEX – preduzeće unutar WALTER grupe – je vodeći ponuđač kontejnera i mobilnih prostornih sistema.

CONTAINEX pruža „Instant prostor“– tj. prostorna rešenja u vidu kontejnera – i to za klijente u čitavoj Evropi. Bilo da se radi o kancelarijskim ili sanitarnim prostorima ili proširenje skladišnih kapaciteta - ...

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