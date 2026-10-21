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Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.

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Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen
Austrija
+4336122700
office@mfl.at
http://www.mfl.at
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