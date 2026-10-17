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Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank

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Advokatska kancelarija Dr. F. Schwank pretežno zastupa poznate multinacionalne kompanije i institucije sa podružnicama u Austriji, Srednjoj- i Istočnoj Evropi kao i u trećim zemljama.

Dr. F. Schwank svojim klijentima prvenstveno nudi savetovanja iz oblasti međunarodnog prava kao i na polju finansijskih i upravnih ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Austrija
+4315335704
+4315335706
offices@schwank.com
http://www.schwank.com
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