ECON GmbH
حول
تتخصص شركة إكون (ECON) في تطوير وإنتاج وتسويق الحلول المبتكرة للتحبيب تحت الماء ومبدلات الترشيح في جميع أنحاء العالم. ومنذ تأسيسها في عام 1999 تمكنت الشركة من الحصول على العديد من براءات الاختراع. ويقدر منتجو المواد الخام الدوليون، ومصنعو المركبات والماستر باتش وكذلك شركات إعادة التدوير جودة وكفاءة منتجاتنا.
تتخصص شركة إكون (ECON) في تطوير وإنتاج وتسويق الحلول المبتكرة للتحبيب تحت الماء ومبدلات الترشيح في جميع أنحاء العالم. ومنذ تأسيسها في عام 1999 تمكنت الشركة من الحصول على العديد من براءات الاختراع. ويقدر منتجو المواد الخام الدوليون، ومصنعو المركبات والماستر باتش وكذلك شركات إعادة التدوير جودة وكفاءة منتجاتنا.
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كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
ECON GmbH
Biergasse 9
4616 Weißkirchen an der Traun
النمسا
4616 Weißkirchen an der Traun
النمسا