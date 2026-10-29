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Transalpina Internationaler Frachtverkehr GmbH

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Transalpina Internationaler Frachtverkehr GmbH
Sportplatzweg 1/1
6336 Langkampfen
Austria
+4353328010
+43533280133
office@transalpina.com
http://www.transalpina.com
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