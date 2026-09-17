EWC EDELWEISS CONSULTING GmbH

VÅRT kontaktnät, din FÖRDEL

ADVANTAGE AUSTRIA, med cirka 100 kontor i över 70 länder, erbjuder ett brett utbud av servicetjänster för både österrikiska företag och deras internationella affärspartners. Omkring 800 anställda runt om i världen hjälper dig med att hitta österrikiska leverantörer och samarbetspartners. Varje år arrangerar vi cirka 800 evenemang världen över med syftet att främja affärskontakter. Därutöver kan ADVANTAGE AUSTRIA hjälpa till med kontakter till österrikiska företag som söker importörer, distributörer eller agenter, samt ge information om Österrike som etableringsort.



Genom att främja österrikiska produkter och tjänster världen över samt hjälpa utländska företag och organisationer att bygga starka relationer med österrikiska företag, skapar vi på ADVANTAGE AUSTRIA, internationella affärsmöjligher samtidigt som vi underlättar utbytet av idéer och innovationer mellan Österrike och resten av världen.



OM DENNA HEMSIDA

www.advantageaustria.org är den officiella webbportalen för österrikiska företag utomlands. Här presenteras österrikiska företag som är specialiserade på export och import och som genererar betydande affärsmöjligheter. Kontakta ditt lokala ADVANTAGE AUSTRIA-kontor eller sök efter affärserbjudanden på portalen.

