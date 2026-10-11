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Weingut Anton Bauer

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Weingut Anton Bauer
Neufang 42
3483 Feuersbrunn
Österreich
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office@antonbauer.at
http://www.antonbauer.at
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