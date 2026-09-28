Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

ADVANTAGE AUSTRIA – PREDNOSTI SVETOVNE MREŽE

ADVANTAGE AUSTRIA nudi avstrijskim podjetjem in njihovim mednarodnim poslovnim partnerjem s pomočjo ca. 100 pisarn v več kot 70 državah sveta obsežno ponudbo storitev. Približno 800 sodelavcev in 35 strokovnih svetovalcev pomaga podjetjem izbrati primerne dobavitelje in poslovne partnerje. Letno prirejamo okrog 800 prireditev, katerih cilj je navezovanje poslovnih stikov. Poleg tega pomagamo pri iskanju uvoznikov, distributerjev in trgovskih zastopnikov ter nudimo podrobne informacije o avstrijskem gospodarstvu in vstopu na avstrijski trg.



ADVANTAGE AUSTRIA ustvarja mednarodne poslovne priložnosti s promocijo izdelkov in storitev avstrijskih podjetij po celem svetu, s pomočjo podjetjem in organizacijam izven Avstrije pri vzpostavljanju močnih odnosov z avstrijskimi podjetji ter s spodbujanjem izmenjave dobrih praks in inovacij iz Avstrije in drugih držav.



INFORMACIJE O SPLETNI STRANI

www.advantageaustria.org je uradni portal avstrijskega gospodarstva v tujini. Tukaj se predstavljajo avstrijska podjetja, katerih cilj je izvoz, uvoz in vzpostavitev mednarodnih poslovnih stikov. Stopite v stik z našim lokalnim predstavništvom in najdite ponudbe podjetij iz vseh gospodarskih panog.