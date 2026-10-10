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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Predstavitev
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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) je uradna avstrijska agencija za izvozna posojila (ECA) in podpira avstrijske izvoznike in njihove stranke iz tujine.

OeKB nudi dolgoročna financiranja z zelo atraktivnimi obrestmi za nakup avstrijskega investicijskega blaga. Stranka prejme tako privlačen ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Avstrija
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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