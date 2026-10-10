Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Predstavitev
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) je uradna avstrijska agencija za izvozna posojila (ECA) in podpira avstrijske izvoznike in njihove stranke iz tujine.
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) je uradna avstrijska agencija za izvozna posojila (ECA) in podpira avstrijske izvoznike in njihove stranke iz tujine.
OeKB nudi dolgoročna financiranja z zelo atraktivnimi obrestmi za nakup avstrijskega investicijskega blaga. Stranka prejme tako privlačen ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Avstrija
1010 Wien
Avstrija