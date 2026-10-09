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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Predstavitev
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik (tehnika odstranjevanja odpadkov) je avstrijsko družinsko podjetje s tradicijo in vodilni dobavitelj strojev za področje ravnanja z odpadki. Kot proizvajalec stiskalnic, vijačnih kompresorjev, sistemov za tehtanje Ident itd., svojim strankam ponuja trajnostne in individualne rešitve ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Avstrija
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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