PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Predstavitev
PÖTTINGER Entsorgungstechnik (tehnika odstranjevanja odpadkov) je avstrijsko družinsko podjetje s tradicijo in vodilni dobavitelj strojev za področje ravnanja z odpadki. Kot proizvajalec stiskalnic, vijačnih kompresorjev, sistemov za tehtanje Ident itd., svojim strankam ponuja trajnostne in individualne rešitve ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Avstrija
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Avstrija