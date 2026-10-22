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VA Intertrading Aktiengesellschaft

Predstavitev
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V osrčju Evrope, na vozlišču pomembnih trgovskih poti, leži centrala 1978 ustanovljenega trgovskega podjetja VA Intertrading AG, ki je dejaven na naslednjih področjih:
>jeklo
>živila ter krmila
>farmacija (krmila, farmacevtska industrija)
>projekti & Distribucija (kmetijski sektor, energija, neželezne ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

VA Intertrading Aktiengesellschaft
Strasserau 6
4020 Linz
Avstrija
+437327804327
+43732 780 40
vait@vait.com
http://www.vait.com
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