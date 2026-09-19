Werner & Weber GmbH
Predstavitev
Podjetje Werner & Weber se že več kot 30 let ukvarja z razvojem in proizvodnjo inovativnih proizvodov za zbiranje odpadkov ter projektiranjem in prodajo naprav za odstranjevanje odpadkov. Naš program obsega mobilne in stacionarne stiskalnice za stiskanje v zabojniku, prenosne postaje za odpadke, polžaste kompresorje ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Avstrija
2474 Gattendorf
Avstrija