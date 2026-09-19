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Werner & Weber GmbH

Predstavitev
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Podjetje Werner & Weber se že več kot 30 let ukvarja z razvojem in proizvodnjo inovativnih proizvodov za zbiranje odpadkov ter projektiranjem in prodajo naprav za odstranjevanje odpadkov. Naš program obsega mobilne in stacionarne stiskalnice za stiskanje v zabojniku, prenosne postaje za odpadke, polžaste kompresorje ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Avstrija
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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