Acredia Versicherung AG
O firme
55-percentný podiel na trhu a celkové záväzky vo výške 29,9 miliárd eur: spoločnosť ACREDIA je popredná rakúska úverová poisťovňa, ktorá chráni tak domáce ako aj zahraničné pohľadávky. Sleduje riziká pre svojich poistníkov a vstúpi na scénu, akonáhle sa zákazník ocitne v platobnej neschopnosti.
55-percentný podiel na trhu a celkové záväzky vo výške 29,9 miliárd eur: spoločnosť ACREDIA je popredná rakúska úverová poisťovňa, ktorá chráni tak domáce ako aj zahraničné pohľadávky. Sleduje riziká pre svojich poistníkov a vstúpi na scénu, akonáhle sa zákazník ocitne v platobnej neschopnosti.
Obrat skupiny ACREDIA ...
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Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Rakúsko
1030 Wien
Rakúsko
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Rakúsko
8010 Graz
Rakúsko
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Rakúsko
4020 Linz
Rakúsko
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Rakúsko
6020 Innsbruck
Rakúsko