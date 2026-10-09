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Acredia Versicherung AG

O firme
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55-percentný podiel na trhu a celkové záväzky vo výške 29,9 miliárd eur: spoločnosť ACREDIA je popredná rakúska úverová poisťovňa, ktorá chráni tak domáce ako aj zahraničné pohľadávky. Sleduje riziká pre svojich poistníkov a vstúpi na scénu, akonáhle sa zákazník ocitne v platobnej neschopnosti.

Obrat skupiny ACREDIA ...

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