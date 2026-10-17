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Admonter Holzindustrie AG

O firme
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Spoločnosť ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je medzinárodná spoločnosť s približne 280 zamestnancami a ročným obratom 69 miliónov EUR (2021). Je výrobcom vysokokvalitných výrobkov z prírodného dreva a vyrába výlučne vo svojom výrobnom závode v rakúskej obci Admont.

Jednoducho nadčasové - produkty spoločnosti Admonter sú ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Rakúsko
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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