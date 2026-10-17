Admonter Holzindustrie AG
O firme
Spoločnosť ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je medzinárodná spoločnosť s približne 280 zamestnancami a ročným obratom 69 miliónov EUR (2021). Je výrobcom vysokokvalitných výrobkov z prírodného dreva a vyrába výlučne vo svojom výrobnom závode v rakúskej obci Admont.
Spoločnosť ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je medzinárodná spoločnosť s približne 280 zamestnancami a ročným obratom 69 miliónov EUR (2021). Je výrobcom vysokokvalitných výrobkov z prírodného dreva a vyrába výlučne vo svojom výrobnom závode v rakúskej obci Admont.
Jednoducho nadčasové - produkty spoločnosti Admonter sú ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Rakúsko
8911 Admont
Rakúsko