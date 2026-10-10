E. Hawle Armaturenwerke GmbH
O firme
Rodinná spoločnosť Hawle, založená v roku 1948, je dnes svetovým lídrom vo výrobe ťažkých armatúr. Skupina Hawle Österreich vyrába kvalitné armatúry s dlhou životnosťou pre systémy pitnej a odpadovej vody v súlade s európskymi normami, resp. za dodržania ešte prísnejších štandardov.
Rodinná spoločnosť Hawle, založená v roku 1948, je dnes svetovým lídrom vo výrobe ťažkých armatúr. Skupina Hawle Österreich vyrába kvalitné armatúry s dlhou životnosťou pre systémy pitnej a odpadovej vody v súlade s európskymi normami, resp. za dodržania ešte prísnejších štandardov.
Jedinečná 10-ročná záruka kvality ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Pobočky v tejto krajine
Hawle s.r.o.
Pezinská 30
903 01 Senec
Slovensko
903 01 Senec
Slovensko
Hlavné sídlo
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Rakúsko
4840 Vöcklabruck
Rakúsko