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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

O firme
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Rodinná spoločnosť Hawle, založená v roku 1948, je dnes svetovým lídrom vo výrobe ťažkých armatúr. Skupina Hawle Österreich vyrába kvalitné armatúry s dlhou životnosťou pre systémy pitnej a odpadovej vody v súlade s európskymi normami, resp. za dodržania ešte prísnejších štandardov.

Jedinečná 10-ročná záruka kvality ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Pobočky v tejto krajine

Hawle s.r.o.
Pezinská 30
903 01 Senec
Slovensko
+421245922187
+421245922188
hawle@hawle.sk
http://www.hawle.sk
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Hlavné sídlo

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Rakúsko
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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