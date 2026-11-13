H+H SYSTEM GmbH
O firme
Spoločnosť H+H SYSTEM triedi prehľadne a priestorovo úsporne lieky, laboratórne príslušenstvo a malé predmety akéhokoľvek druhu. Flexibilné delenia možno rýchlo presunúť, čím sa v prípade potreby na rozdiel od fixných systémov okamžite prispôsobia aktuálnym potrebám.
Spoločnosť H+H SYSTEM triedi prehľadne a priestorovo úsporne lieky, laboratórne príslušenstvo a malé predmety akéhokoľvek druhu. Flexibilné delenia možno rýchlo presunúť, čím sa v prípade potreby na rozdiel od fixných systémov okamžite prispôsobia aktuálnym potrebám.
H+H dodáva hliníkové zásuvky vyrobené na mieru a ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Rakúsko
5350 Strobl
Rakúsko