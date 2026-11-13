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H+H SYSTEM GmbH

O firme
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Spoločnosť H+H SYSTEM triedi prehľadne a priestorovo úsporne lieky, laboratórne príslušenstvo a malé predmety akéhokoľvek druhu. Flexibilné delenia možno rýchlo presunúť, čím sa v prípade potreby na rozdiel od fixných systémov okamžite prispôsobia aktuálnym potrebám.

H+H dodáva hliníkové zásuvky vyrobené na mieru a ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Rakúsko
+436137217930
+4361372179314
sales@hhsystem.com
https://www.hhsystem.com
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