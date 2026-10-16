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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

O firme
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Minulosť a prítomnosť, umenie a pôžitok – zažite mimoriadnu atmosféru špičkového hotela v centre Viedne. Hotel Ambassador nachádzajúci sa v historickom centre mesta, medzi námestím Stephansplatz a budovou štátnej opery, má bohatú tradíciu a je ideálnym východiskovým bodom pre návštevníkov Viedne.

Priestranné a ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Rakúsko
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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