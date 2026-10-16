Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
O firme
Minulosť a prítomnosť, umenie a pôžitok – zažite mimoriadnu atmosféru špičkového hotela v centre Viedne. Hotel Ambassador nachádzajúci sa v historickom centre mesta, medzi námestím Stephansplatz a budovou štátnej opery, má bohatú tradíciu a je ideálnym východiskovým bodom pre návštevníkov Viedne.
Minulosť a prítomnosť, umenie a pôžitok – zažite mimoriadnu atmosféru špičkového hotela v centre Viedne. Hotel Ambassador nachádzajúci sa v historickom centre mesta, medzi námestím Stephansplatz a budovou štátnej opery, má bohatú tradíciu a je ideálnym východiskovým bodom pre návštevníkov Viedne.
Priestranné a ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Rakúsko
1010 Wien
Rakúsko