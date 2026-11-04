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KEBA Group AG

O firme
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Spoločnosť KEBA AG bola založená v roku 1968 a je medzinárodne úspešnou spoločnosťou so sídlom a vlastným vývojovým a výrobným centrom v rakúskom Linzi.

Spoločnosť KEBA vyrába inovatívne automatizačné riešenia pre priemyselnú, bankovú, servisnú a energetickú automatizáciu, pričom je so svojimi pobočkami v Nemecku, ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

KEBA Group AG
Reindlstraße 51
4040 Linz
Rakúsko
+4373270900
keba@keba.com
http://www.keba.com
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