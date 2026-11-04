KEBA Group AG
O firme
Spoločnosť KEBA AG bola založená v roku 1968 a je medzinárodne úspešnou spoločnosťou so sídlom a vlastným vývojovým a výrobným centrom v rakúskom Linzi.
Spoločnosť KEBA AG bola založená v roku 1968 a je medzinárodne úspešnou spoločnosťou so sídlom a vlastným vývojovým a výrobným centrom v rakúskom Linzi.
Spoločnosť KEBA vyrába inovatívne automatizačné riešenia pre priemyselnú, bankovú, servisnú a energetickú automatizáciu, pričom je so svojimi pobočkami v Nemecku, ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
KEBA Group AG
Reindlstraße 51
4040 Linz
Rakúsko
4040 Linz
Rakúsko