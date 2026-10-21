KWI International Environmental Treatment GmbH
O firme
Spoločnosť KWI so sídlom vo Ferlachu v Korutánsku je medzinárodným výrobcom vysokovýkonných flotačných zariadení (angl. Dissolved Air Flotation, DAF) a poskytovateľom komplexných systémových riešení v oblasti úpravy vody.
Spoločnosť KWI so sídlom vo Ferlachu v Korutánsku je medzinárodným výrobcom vysokovýkonných flotačných zariadení (angl. Dissolved Air Flotation, DAF) a poskytovateľom komplexných systémových riešení v oblasti úpravy vody.
Vývozná kvóta našej spoločnosti je viac ako 90%.
Produkty a služby našej spoločnosti nachádzajú ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
KWI International Environmental Treatment GmbH
Auengasse 8
9170 Ferlach
Rakúsko
9170 Ferlach
Rakúsko