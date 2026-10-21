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KWI International Environmental Treatment GmbH

O firme
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Spoločnosť KWI so sídlom vo Ferlachu v Korutánsku je medzinárodným výrobcom vysokovýkonných flotačných zariadení (angl. Dissolved Air Flotation, DAF) a poskytovateľom komplexných systémových riešení v oblasti úpravy vody.

Vývozná kvóta našej spoločnosti je viac ako 90%.

Produkty a služby našej spoločnosti nachádzajú ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

KWI International Environmental Treatment GmbH
Auengasse 8
9170 Ferlach
Rakúsko
+4342273266
+4342273449
office-at@kwi-intl.com
https://www.kwi-intl.at/
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