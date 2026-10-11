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Münzer Bioindustrie GmbH

O firme
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Spoločnosť Münzer Bioindustrie GmbH sa zaoberá likvidáciou tekutých odpadov, ako aj zberom a zhodnocovaním použitých kuchynských olejov.

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

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O firme

Firemné profil

Spoločnosť Münzer Bioindustrie GmbH je rodinný holding so sídlom v Rakúsku, ktorý je riadený priamo vlastníkmi. Medzi služby spoločnosti Münzer Bioindustrie patrí likvidácia tekutých odpadov, zber a zhodnocovanie použitých kuchynských olejov na výrobu bionafty, čistenie priemyselných zariadení, ako aj recyklácia káblového a elektroodpadu. Rodinná firma založená v roku 1991 patrí medzi najväčšie spoločnosti v oblasti zberu a obchodovania s použitými kuchynskými olejmi v Európe. Vo viedenskom ropnom prístave Lobau prevádzkuje spoločnosť Münzer najväčší závod na výrobu bionafty v Rakúsku. Jej hlavným cieľom je prispieť k dekarbonizácii sektora dopravy a prepravy. V obchodnom roku 2024/25 dosiahla s viac ako 800 zamestnancami na troch kontinentoch obrat presahujúci 360 miliónov eur.

Osoby
© Münzer Bioindustrie GmbH
Osoby
© Münzer Bioindustrie GmbH
Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti

Z odpadu na energiu

Firma Münzer neustále hľadá nových partnerov a možnosti spolupráce v oblasti zberu použitého kuchynského oleja. Ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti obehového hospodárstva spracúva použitý kuchynský olej na udržateľnú bionaftu, čím prispieva k dekarbonizácii dopravného sektora.
Firma Münzer má zároveň záujem o nové spolupráce v oblasti surovín využiteľných na výrobu pokročilých biopalív. Spoločnosť rada nadviaže kontakt s firmami, ktoré zbierajú a dodávajú vhodné odpadové materiály a suroviny.

Areál spoločnosti
© Münzer Bioindustrie GmbH