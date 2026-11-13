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Hexagon | NEXTSENSE

O firme
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Ako globálny technologický líder vyvinula spoločnosť NEXTSENSE patentovaný princíp CALIPRI. Bezkontaktné meranie profilu a kontrola povrchu s automatickou korekciou naklonenia a točenia úplne vylučuje užívateľské vplyvy.

Mobilné a stacionárne meracie a testovacie systémy sa používajú na posudzovanie škár ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Rakúsko
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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