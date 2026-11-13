Hexagon | NEXTSENSE
O firme
Ako globálny technologický líder vyvinula spoločnosť NEXTSENSE patentovaný princíp CALIPRI. Bezkontaktné meranie profilu a kontrola povrchu s automatickou korekciou naklonenia a točenia úplne vylučuje užívateľské vplyvy.
Ako globálny technologický líder vyvinula spoločnosť NEXTSENSE patentovaný princíp CALIPRI. Bezkontaktné meranie profilu a kontrola povrchu s automatickou korekciou naklonenia a točenia úplne vylučuje užívateľské vplyvy.
Mobilné a stacionárne meracie a testovacie systémy sa používajú na posudzovanie škár ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Rakúsko
8053 Graz
Rakúsko