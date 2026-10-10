Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
O firme
Spoločnosť Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) je oficiálna rakúska agentúra pre vývozné úvery (ECA), ktorá podporuje rakúskych vývozcov a ich zahraničných zákazníkov.
Spoločnosť Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) je oficiálna rakúska agentúra pre vývozné úvery (ECA), ktorá podporuje rakúskych vývozcov a ich zahraničných zákazníkov.
Spoločnosť OeKB ponúka dlhodobé financovanie s veľmi atraktívnymi úrokovými sadzbami na nákup rakúskeho investičného tovaru. ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Rakúsko
1010 Wien
Rakúsko