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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

O firme
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Spoločnosť Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) je oficiálna rakúska agentúra pre vývozné úvery (ECA), ktorá podporuje rakúskych vývozcov a ich zahraničných zákazníkov.

Spoločnosť OeKB ponúka dlhodobé financovanie s veľmi atraktívnymi úrokovými sadzbami na nákup rakúskeho investičného tovaru. ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Rakúsko
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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