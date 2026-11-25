Pantreon GmbH
O firme
ZELIX MEMBRANe.KINETICS je inovatívna technológia spoločnosti Pantreon, s vysokým výkonom najmä pri viskóznych kvapalinách. Mnoho organických a priemyselných kvapalín má koloidné vlastnosti, kde je elektrický náboj na rozhraniach nevyhnutný. Toto podporujú elektrokinetické prostriedky.
ZELIX MEMBRANe.KINETICS je inovatívna technológia spoločnosti Pantreon, s vysokým výkonom najmä pri viskóznych kvapalinách. Mnoho organických a priemyselných kvapalín má koloidné vlastnosti, kde je elektrický náboj na rozhraniach nevyhnutný. Toto podporujú elektrokinetické prostriedky.
Globálne uznávaná ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
Rakúsko
4810 Gmunden
Rakúsko