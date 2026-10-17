Plansee
O firme
Skupina Plansee je jednou z popredných spoločností v oblasti práškovej metalurgie a pokrýva od rudy až po zákazkovú výrobu komponentov celý výrobný proces.
Skupina Plansee je jednou z popredných spoločností v oblasti práškovej metalurgie a pokrýva od rudy až po zákazkovú výrobu komponentov celý výrobný proces.
V rámci podnikovej skupiny je spoločnosť Plansee High Performance Materials expertom pre komponenty z molybdénu, voflrámu, tantalu, nióbu a chrómu. Či v ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Plansee
Metallwerk-Plansee-Straße 71
6600 Reutte
Rakúsko
6600 Reutte
Rakúsko