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Plansee

O firme
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Skupina Plansee je jednou z popredných spoločností v oblasti práškovej metalurgie a pokrýva od rudy až po zákazkovú výrobu komponentov celý výrobný proces.

V rámci podnikovej skupiny je spoločnosť Plansee High Performance Materials expertom pre komponenty z molybdénu, voflrámu, tantalu, nióbu a chrómu. Či v ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Plansee
Metallwerk-Plansee-Straße 71
6600 Reutte
Rakúsko
+4356726000
+435672600500
info@plansee.com
https://www.plansee.com
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