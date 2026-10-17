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Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank

O firme
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Advokátska kancelária Dr. F. Schwank zastupuje predovšetkým známe nadnárodné spoločnosti a inštitúcie s pobočkami v Rakúsku, v strednej a východnej Európe, ako aj v tretích krajinách.

Dr. F. Schwank ponúka svojim klientom poradenstvo predovšetkým v oblasti medzinárodného práva, ako aj vo finančných a ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Rakúsko
+4315335704
+4315335706
offices@schwank.com
http://www.schwank.com
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