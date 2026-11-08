slovenčina
Seitennavigation
Inhalt

Redbloc | Redblocsystems GmbH

O firme
logo

Spoločnosť Redblocsystems ponúka vysoko ziskový systém prefabrikátov, ktorého náklady sa vám vrátia vo veľmi krátkom čase. Dokážeme efektívne a hospodárne vyrábať vysokokvalitné stenové prvky z tehál, vápennopieskových tehál, pórobetónu, betónových tvárnic a iných minerálnych stavebných materiálov.

Firma hľadá: zákazníka

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Rakúsko
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
vCard
O firme

Firemné profil

Spoločnosť Redblocsystems ponúka vysoko ziskový systém prefabrikátov, ktorého náklady sa vám vrátia vo veľmi krátkom čase. Dokážeme efektívne a hospodárne vyrábať vysokokvalitné stenové prvky z tehál, vápennopieskových tehál, pórobetónu, betónových tvárnic a iných minerálnych stavebných materiálov.

Výhody:
- odskúšaná a overená technológia prefabrikátov
- výroba "just-in-time"
- vysoká kvalita a presnosť
- presné výrezy (šikmé stropy, okná atď.)
- krátke časy výstavby
- vyčísliteľné náklady
- možné sú všetky typy budov

Spoločnosť Redblocsystems spája vynikajúce výhody pevnej konštrukcie z hľadiska kvality bývania, udržateľnosti, tepelnej a zvukovej izolácie so zvýšenou efektivitou prefabrikovaných stavieb.

Produktový obrázok
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Produktový obrázok
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti

BUDÚCNOSŤ VO VÝSTAVBE. EFEKTÍVNE A PLNE AUTOMATICKÉ.

Spoločnosť Redblocsystems ponúka plne a poloautomatické prefabrikačné zariadenia na kľúč pre výrobu stenových prvkov. Hotové diely sú vyrobené na mieru. Všetky špeciálne tvary ako šikmé stropy, montážne kanály a otvory pre okná a dvere sa vyrábajú plne automaticky.

Spoločnosť Redblocsystems disponuje všetkými potrebnými technickými osvedčeniami a ponúka svoje know-how ako súčasť poskytnutia licencie. Redblocsystems je trvácnym riešením nedostatku kvalifikovaných pracovných síl a zvyšuje produktivitu v stavebníctve.

Cieľovou skupinou sú výrobcovia stavebných materiálov a stavebné spoločnosti.

Produktový obrázok
© Redbloc | Redblocsystems GmbH