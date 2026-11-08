Redbloc | Redblocsystems GmbH
Spoločnosť Redblocsystems ponúka vysoko ziskový systém prefabrikátov, ktorého náklady sa vám vrátia vo veľmi krátkom čase. Dokážeme efektívne a hospodárne vyrábať vysokokvalitné stenové prvky z tehál, vápennopieskových tehál, pórobetónu, betónových tvárnic a iných minerálnych stavebných materiálov.
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Hlavné sídlo
4600 Wels
Rakúsko
Firemné profil
Spoločnosť Redblocsystems ponúka vysoko ziskový systém prefabrikátov, ktorého náklady sa vám vrátia vo veľmi krátkom čase. Dokážeme efektívne a hospodárne vyrábať vysokokvalitné stenové prvky z tehál, vápennopieskových tehál, pórobetónu, betónových tvárnic a iných minerálnych stavebných materiálov.
Výhody:
- odskúšaná a overená technológia prefabrikátov
- výroba "just-in-time"
- vysoká kvalita a presnosť
- presné výrezy (šikmé stropy, okná atď.)
- krátke časy výstavby
- vyčísliteľné náklady
- možné sú všetky typy budov
Spoločnosť Redblocsystems spája vynikajúce výhody pevnej konštrukcie z hľadiska kvality bývania, udržateľnosti, tepelnej a zvukovej izolácie so zvýšenou efektivitou prefabrikovaných stavieb.
Obchodné príležitosti
BUDÚCNOSŤ VO VÝSTAVBE. EFEKTÍVNE A PLNE AUTOMATICKÉ.
Spoločnosť Redblocsystems ponúka plne a poloautomatické prefabrikačné zariadenia na kľúč pre výrobu stenových prvkov. Hotové diely sú vyrobené na mieru. Všetky špeciálne tvary ako šikmé stropy, montážne kanály a otvory pre okná a dvere sa vyrábajú plne automaticky.
Spoločnosť Redblocsystems disponuje všetkými potrebnými technickými osvedčeniami a ponúka svoje know-how ako súčasť poskytnutia licencie. Redblocsystems je trvácnym riešením nedostatku kvalifikovaných pracovných síl a zvyšuje produktivitu v stavebníctve.
Cieľovou skupinou sú výrobcovia stavebných materiálov a stavebné spoločnosti.