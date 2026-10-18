ROBUST Plastics GmbH
O firme
Robust Plastics je výrobná a technologická spoločnosť so zameraním na spracovanie plastov a výrobu nástrojov.
Robust Plastics je výrobná a technologická spoločnosť so zameraním na spracovanie plastov a výrobu nástrojov.
• Dlhodobé skúsenosti v automobilovom priemysle (dodávatelia OEM a systémov)
• Splnenie kvalitatívnych požiadaviek automobilového priemyslu
• Presná konštrukcia nástroja: presnosť a flexibilita (vďaka ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
ROBUST Plastics GmbH
Hosnedlgasse 18
1220 Wien
Rakúsko
1220 Wien
Rakúsko