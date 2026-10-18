slovenčina
Seitennavigation
Inhalt

ROBUST Plastics GmbH

O firme
logo

Robust Plastics je výrobná a technologická spoločnosť so zameraním na spracovanie plastov a výrobu nástrojov.

• Dlhodobé skúsenosti v automobilovom priemysle (dodávatelia OEM a systémov)
• Splnenie kvalitatívnych požiadaviek automobilového priemyslu
• Presná konštrukcia nástroja: presnosť a flexibilita (vďaka ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

ROBUST Plastics GmbH
Hosnedlgasse 18
1220 Wien
Rakúsko
+4312581525
+4312572526
office@robust-plastics.com
http://www.robust-plastics.com
vCard