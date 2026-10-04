SANLAS Holding GmbH
O firme
Spoločnosť Sanlas Holding GmbH je jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Rakúsku a prevádzkuje celkovo 12 zdravotníckych zariadení a 2 hotely.
Spoločnosť Sanlas Holding GmbH je jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Rakúsku a prevádzkuje celkovo 12 zdravotníckych zariadení a 2 hotely.
Spoločnosť Sanlas Holding GmbH poskytuje medzinárodným pacientom komplexnú starostlivosť, a to tak pred, počas ako aj po ich pobyte (žiadosť o vízum, ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Rakúsko
8010 Graz
Rakúsko