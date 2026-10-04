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SANLAS Holding GmbH

O firme
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Spoločnosť Sanlas Holding GmbH je jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Rakúsku a prevádzkuje celkovo 12 zdravotníckych zariadení a 2 hotely.

Spoločnosť Sanlas Holding GmbH poskytuje medzinárodným pacientom komplexnú starostlivosť, a to tak pred, počas ako aj po ich pobyte (žiadosť o vízum, ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Rakúsko
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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