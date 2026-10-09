Siemens Aktiengesellschaft Österreich

ADVANTAGE AUSTRIA – SME TU PRE VÁS NA CELOM SVETE

ADVANTAGE AUSTRIA ponúka rakúskym firmám a ich zahraničným obchodným partnerom širokú paletu služieb prostredníctvom cca. 100 pobočiek vo vyše 70 krajinách. Celkovo asi 800 spolupracovníkov poskytuje podporu pri vyhľadávaní vhodných rakúskych dodávateľov a obchodných partnerov. Ročne organizujeme okolo 800 podujatí s cieľom nadviazať nové obchodné kontakty. Ďalšie služby ADVANTAGE AUSTRIA siahajú od nadväzovania kontaktov s rakúskymi firmami, ktoré hľadajú importérov, distribútorov a obchodných zástupcov, až po detailné informácie o rakúskom hospodárstve a možnostiach podnikania v Rakúsku.



ADVANTAGE AUSTRIA vytvára medzinárodné obchodné príležitosti vďaka tomu, že po celom svete prezentujeme produkty a služby rakúskych podnikateľov, podporujeme firmy a organizácie mimo Rakúska pri budovaní vzťahov s rakúskymi firmami a podporujeme výmenu najlepších nápadov a inovácií z Rakúska a zo sveta.



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www.advantageaustria.org je oficiálnym portálom rakúskeho hospodárstva v zahraničí. Reprezentuje rakúske firmy, ktorých cieľom je export, import a vybudovanie medzinárodných obchodných vzťahov. Neváhajte obrátiť sa na náš lokálny tím alebo vyhľadajte ponuky zo všetkých odvetví priamo na našom portáli.