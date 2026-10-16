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SIGMATEK GmbH & Co KG

O firme
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Spoločnosť SIGMATEK GmbH & Co KG je stredne veľký podnik v 100%-nom vlastníctve zakladajúcich rodín. Táto jedinečnosť charakterizuje podnikovú kultúru a vytvára solídny základ pre úspech.

Spoločnosť SIGMATEK GmbH & Co KG skúma, vyvíja, vyrába a predáva automatizačnú techniku pre výrobu priemyselných strojov a ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

SIGMATEK GmbH & Co KG
Sigmatekstraße 1
5112 Lamprechtshausen
Rakúsko
+43627443210
+436274432118
office@sigmatek.at
http://www.sigmatek-automation.com
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