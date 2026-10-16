SIGMATEK GmbH & Co KG
O firme
Spoločnosť SIGMATEK GmbH & Co KG je stredne veľký podnik v 100%-nom vlastníctve zakladajúcich rodín. Táto jedinečnosť charakterizuje podnikovú kultúru a vytvára solídny základ pre úspech.
Spoločnosť SIGMATEK GmbH & Co KG je stredne veľký podnik v 100%-nom vlastníctve zakladajúcich rodín. Táto jedinečnosť charakterizuje podnikovú kultúru a vytvára solídny základ pre úspech.
Spoločnosť SIGMATEK GmbH & Co KG skúma, vyvíja, vyrába a predáva automatizačnú techniku pre výrobu priemyselných strojov a ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
SIGMATEK GmbH & Co KG
Sigmatekstraße 1
5112 Lamprechtshausen
Rakúsko
5112 Lamprechtshausen
Rakúsko