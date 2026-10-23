Speech Processing Solutions GmbH
O firme
Spoločnosť Speech Processing Solutions je výrobca rečovej technológie Philips. Ako trhový líder v oblasti komplexných riešení Speech-to-Text vrátane služieb, softvéru a hardvéru, dodáva Philips Dictation svoje produkty a služby nielen do oblasti zdravotníctva a právnikom, ale aj početným ďalším odvetviam.
Spoločnosť Speech Processing Solutions je výrobca rečovej technológie Philips. Ako trhový líder v oblasti komplexných riešení Speech-to-Text vrátane služieb, softvéru a hardvéru, dodáva Philips Dictation svoje produkty a služby nielen do oblasti zdravotníctva a právnikom, ale aj početným ďalším odvetviam.
Efektívne ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Speech Processing Solutions GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
Rakúsko
1100 Wien
Rakúsko