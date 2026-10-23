slovenčina
Seitennavigation
Inhalt

Speech Processing Solutions GmbH

O firme
logo

Spoločnosť Speech Processing Solutions je výrobca rečovej technológie Philips. Ako trhový líder v oblasti komplexných riešení Speech-to-Text vrátane služieb, softvéru a hardvéru, dodáva Philips Dictation svoje produkty a služby nielen do oblasti zdravotníctva a právnikom, ale aj početným ďalším odvetviam.

Efektívne ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Speech Processing Solutions GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
Rakúsko
+431605292590
info@speech.com
http://www.philips.com/dictation
vCard