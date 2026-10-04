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Syncraft GmbH

O firme
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Spoločnosť SYNCRAFT je rakúska high-tech spoločnosť so sídlom v Tirolsku, ktorá už viac ako 10 rokov stavia a realizuje elektrárne po celom svete, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, teplo a obnoviteľný uhlík zo zvyškového lesného dreva.

Klimaticky priaznivá drevná elektráreň
Elektrárne sa stávajú klimaticky ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Rakúsko
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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