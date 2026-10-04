Syncraft GmbH
O firme
Spoločnosť SYNCRAFT je rakúska high-tech spoločnosť so sídlom v Tirolsku, ktorá už viac ako 10 rokov stavia a realizuje elektrárne po celom svete, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, teplo a obnoviteľný uhlík zo zvyškového lesného dreva.
Spoločnosť SYNCRAFT je rakúska high-tech spoločnosť so sídlom v Tirolsku, ktorá už viac ako 10 rokov stavia a realizuje elektrárne po celom svete, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, teplo a obnoviteľný uhlík zo zvyškového lesného dreva.
Klimaticky priaznivá drevná elektráreň
Elektrárne sa stávajú klimaticky ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Rakúsko
6130 Schwaz
Rakúsko