slovenčina
Seitennavigation
Inhalt

Tiroler Rohre GmbH

O firme
logo

Spoločnosť Tiroler Rohre GmbH (TRM) vyvíja, vyrába a predáva vysokokvalitné potrubné a pilótové systémy z tvárnej liatiny pre transport vody a špeciálne hlbinné zakladanie.

Firma hľadá: zákazníka

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Rakúsko
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
vCard
O firme

Firemné profil

Spoločnosť Tiroler Rohre GmbH (TRM) vyvíja, vyrába a predáva vysokokvalitné potrubné a pilótové systémy z tvárnej liatiny pre transport vody a špeciálne hlbinné zakladanie.

Produkty firmy sa vyznačujú vysokou kvalitou, dlhou životnosťou a odolnosťou. Významnou prednosťou sú aj ich ekologické a ekonomické výhody. Vďaka vlastnostiam tvárnej liatiny a bohatým odborným skúsenostiam v jednotlivých oblastiach použitia dokáže spoločnosť Tiroler Rohre GmbH úspešne zvládať aj mimoriadne náročné technické výzvy.

Oblasti využitia potrubných systémov z tvárnej liatiny sú široké:
• zásobovanie pitnou vodou
• odvádzanie odpadových vôd
• turbínové potrubia
• systémy technického zasnežovania
• potrubia na požiarnu vodu
• bezvýkopové technológie pokládky

Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti

Vysokokvalitné vodovodné a potrubné systémy z tvárnej liatiny

Firma Tiroler Rohre GmbH, tradičná spoločnosť sídliaca v srdci Álp, ktorá hľadá nové obchodné kontakty a plánuje rozšíriť svoje podnikateľské aktivity v týchto oblastiach:

• zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd
• bezvýkopové technológie pokládky
• technické zasnežovanie
• malé vodné elektrárne
• hasiace systémy
• banské projekty

Ciele:
– získavanie nových zákazníkov

Pre bližšie informácie sa, prosím, obráťte na:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
vCard