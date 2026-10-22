Tiroler Rohre GmbH
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
6060 Hall in Tirol
Rakúsko
Firemné profil
Spoločnosť Tiroler Rohre GmbH (TRM) vyvíja, vyrába a predáva vysokokvalitné potrubné a pilótové systémy z tvárnej liatiny pre transport vody a špeciálne hlbinné zakladanie.
Produkty firmy sa vyznačujú vysokou kvalitou, dlhou životnosťou a odolnosťou. Významnou prednosťou sú aj ich ekologické a ekonomické výhody. Vďaka vlastnostiam tvárnej liatiny a bohatým odborným skúsenostiam v jednotlivých oblastiach použitia dokáže spoločnosť Tiroler Rohre GmbH úspešne zvládať aj mimoriadne náročné technické výzvy.
Oblasti využitia potrubných systémov z tvárnej liatiny sú široké:
• zásobovanie pitnou vodou
• odvádzanie odpadových vôd
• turbínové potrubia
• systémy technického zasnežovania
• potrubia na požiarnu vodu
• bezvýkopové technológie pokládky
Obchodné príležitosti
Vysokokvalitné vodovodné a potrubné systémy z tvárnej liatiny
Firma Tiroler Rohre GmbH, tradičná spoločnosť sídliaca v srdci Álp, ktorá hľadá nové obchodné kontakty a plánuje rozšíriť svoje podnikateľské aktivity v týchto oblastiach:
• zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd
• bezvýkopové technológie pokládky
• technické zasnežovanie
• malé vodné elektrárne
• hasiace systémy
• banské projekty
Ciele:
– získavanie nových zákazníkov