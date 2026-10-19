Veterinärmedizinische Universität Wien
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
1210 Wien
Rakúsko
Firemné profil
Sebavedomo, angažovane a inovatívne: Univerzita Vetmeduni je synonymom zodpovedného prístupu k zdraviu ľudí, zvierat a životného prostredia. Tieto hodnoty sa premietajú do každodenného rozhodovania na všetkých úrovniach — od jednotlivcov až po celú inštitúciu.
Obchodné príležitosti
Ponuka štúdia
Dôležité informácie o štúdiu a možnostiach ďalšieho vzdelávania a odborného rozvoja na univerzite Vetmeduni.
Diplomové štúdium veterinárskeho lekárstva
Bakalárske štúdium biomedicíny a biotechnológie
Magisterské štúdiá:
Komparatívna biomedicína (Comparative Biomedicine)
Vzťah človeka a zvieraťa (Human-Animal Interactions, IMHAI)
Ekológia a manažment voľne žijúcich zvierat
Evolučná systémová biológia
Ďalšie informácie o ponuke štúdia nájdete na https://www.vetmeduni.ac.at/studium/studienangebot