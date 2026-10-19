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Veterinärmedizinische Universität Wien

O firme
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Univerzita Vetmeduni je synonymom zodpovedného prístupu k zdraviu ľudí, zvierat a životného prostredia.

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Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1
1210 Wien
Rakúsko
+431250770
communication@vetmeduni.ac.at
http://www.vetmeduni.ac.at
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O firme

Firemné profil

Sebavedomo, angažovane a inovatívne: Univerzita Vetmeduni je synonymom zodpovedného prístupu k zdraviu ľudí, zvierat a životného prostredia. Tieto hodnoty sa premietajú do každodenného rozhodovania na všetkých úrovniach — od jednotlivcov až po celú inštitúciu.

Budovy
© Thomas Suchanek/Vetmeduni
Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti

Ponuka štúdia

Dôležité informácie o štúdiu a možnostiach ďalšieho vzdelávania a odborného rozvoja na univerzite Vetmeduni.

Diplomové štúdium veterinárskeho lekárstva

Bakalárske štúdium biomedicíny a biotechnológie

Magisterské štúdiá:
Komparatívna biomedicína (Comparative Biomedicine)
Vzťah človeka a zvieraťa (Human-Animal Interactions, IMHAI)
Ekológia a manažment voľne žijúcich zvierat
Evolučná systémová biológia

Ďalšie informácie o ponuke štúdia nájdete na https://www.vetmeduni.ac.at/studium/studienangebot