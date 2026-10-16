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voestalpine Böhler Welding Austria GmbH

O firme
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Spoločnosť voestalpine Böhler Welding (predtým Böhler Welding Group) je zastúpená so 40 pobočkami v 28 krajinách sveta. Spoločnosť poskytuje svoje služby zákazníkom vo viac ako 150 krajinách, a to buď priamo alebo prostredníctvom rozsiahlej siete viac ako 1000 starostlivo vybraných distribučných partnerov. S viac ako ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

voestalpine Böhler Welding Austria GmbH
Böhler-Welding-Straße 1
8605 Kapfenberg
Rakúsko
+4338623010
+43386230195193
welding.austria@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com/welding
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