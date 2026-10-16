voestalpine Böhler Welding Austria GmbH
O firme
Spoločnosť voestalpine Böhler Welding (predtým Böhler Welding Group) je zastúpená so 40 pobočkami v 28 krajinách sveta. Spoločnosť poskytuje svoje služby zákazníkom vo viac ako 150 krajinách, a to buď priamo alebo prostredníctvom rozsiahlej siete viac ako 1000 starostlivo vybraných distribučných partnerov. S viac ako ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
voestalpine Böhler Welding Austria GmbH
Böhler-Welding-Straße 1
8605 Kapfenberg
Rakúsko
8605 Kapfenberg
Rakúsko