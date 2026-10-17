Weingut Paul Rittsteuer
O firme
Už celé generácie sa rodina Rittsteuerovcov zaoberá výrobou vína. V duchu tejto tradície stojí na prvom mieste snaha o najvyššiu kvalitu a vlastné, charakterné vína. Súčasná veľkosť nášho závodu je 10 hektárov. Z toho sa na 55% pestuje biele víno, a na 45% červené víno.
Už celé generácie sa rodina Rittsteuerovcov zaoberá výrobou vína. V duchu tejto tradície stojí na prvom mieste snaha o najvyššiu kvalitu a vlastné, charakterné vína. Súčasná veľkosť nášho závodu je 10 hektárov. Z toho sa na 55% pestuje biele víno, a na 45% červené víno.
Naše vinohrady sa nachádzajú na miernych ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Weingut Paul Rittsteuer
Hauptplatz 18
7100 Neusiedl/See
Rakúsko
7100 Neusiedl/See
Rakúsko