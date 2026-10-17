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Weingut Paul Rittsteuer

O firme
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Už celé generácie sa rodina Rittsteuerovcov zaoberá výrobou vína. V duchu tejto tradície stojí na prvom mieste snaha o najvyššiu kvalitu a vlastné, charakterné vína. Súčasná veľkosť nášho závodu je 10 hektárov. Z toho sa na 55% pestuje biele víno, a na 45% červené víno.

Naše vinohrady sa nachádzajú na miernych ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Weingut Paul Rittsteuer
Hauptplatz 18
7100 Neusiedl/See
Rakúsko
+4321672011
+43216720114
office@weingut-rittsteuer.at
http://www.weingut-rittsteuer.at
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