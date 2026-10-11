slovenčina
Seitennavigation
Inhalt

Weingut R & A Pfaffl KG

O firme
logo

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Weingut R & A Pfaffl KG
Schulgasse 21
2100 Stetten
Rakúsko
+432262673423
+432262 673423-21
wein@pfaffl.at
https://pfaffl.at/
vCard