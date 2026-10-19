slovenčina
Seitennavigation
Inhalt

Weingut Wimberger

O firme
logo

Vinárstvo Wimberger je malé rodinné vinárstvo, ktoré vyrába jedinečné vína s charakterom.

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Weingut Wimberger
Dorfstraße 15
2023 Kleinweikersdorf
Rakúsko
+4329532380
rwimberger@aon.at
http://www.wimberger.cc
vCard