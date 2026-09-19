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Werner & Weber GmbH

O firme
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Už viac ako 30 rokov sa spoločnosť Werner & Weber zaoberá vývojom a výrobou inovatívnych produktov na zber odpadu, ako aj navrhovaním a predajom zariadení na likvidáciu odpadu. Naša ponuka zahŕňa mobilné a stacionárne lisy odpadu na lisovanie v kontajneroch, na prekládkach odpadu, v skrutkových lisoch a širokú škálu ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Rakúsko
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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