Werner & Weber GmbH
O firme
Už viac ako 30 rokov sa spoločnosť Werner & Weber zaoberá vývojom a výrobou inovatívnych produktov na zber odpadu, ako aj navrhovaním a predajom zariadení na likvidáciu odpadu. Naša ponuka zahŕňa mobilné a stacionárne lisy odpadu na lisovanie v kontajneroch, na prekládkach odpadu, v skrutkových lisoch a širokú škálu ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Rakúsko
2474 Gattendorf
Rakúsko