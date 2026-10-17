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ZÜRNER technologies GmbH

O firme
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História spoločnosti ZÜRNER technologies je úzko spätá s automobilovým priemyslom a značkami ako Porsche, Bentley, Volkswagen a dodávateľským priemyslom vo všeobecnosti. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti manažmentu kvality, nástrojov a projektov.

Spoločnosť ZÜRNER technologies ponúka široké spektrum ...

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Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

ZÜRNER technologies GmbH
Schillerplatz 5
9300 St. Veit an der Glan
Rakúsko
+4368110371415
info@zuerner.co.at
http://www.zuerner.co.at
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