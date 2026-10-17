ZÜRNER technologies GmbH
O firme
História spoločnosti ZÜRNER technologies je úzko spätá s automobilovým priemyslom a značkami ako Porsche, Bentley, Volkswagen a dodávateľským priemyslom vo všeobecnosti. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti manažmentu kvality, nástrojov a projektov.
História spoločnosti ZÜRNER technologies je úzko spätá s automobilovým priemyslom a značkami ako Porsche, Bentley, Volkswagen a dodávateľským priemyslom vo všeobecnosti. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti manažmentu kvality, nástrojov a projektov.
Spoločnosť ZÜRNER technologies ponúka široké spektrum ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
ZÜRNER technologies GmbH
Schillerplatz 5
9300 St. Veit an der Glan
Rakúsko
9300 St. Veit an der Glan
Rakúsko