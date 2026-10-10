ComFin Software GmbH
En bref
ComFin Software est un éditeur de logiciels CTRM (Commodity Trading and Risk Management) autrichien, spécialisé dans les industries du gaz et du pétrole. ComFin soutient les activités commerciales via une gestion centralisée des données et la couverture des risques importants.
ComFin Software est un éditeur de logiciels CTRM (Commodity Trading and Risk Management) autrichien, spécialisé dans les industries du gaz et du pétrole. ComFin soutient les activités commerciales via une gestion centralisée des données et la couverture des risques importants.
Outre des solutions sur mesure, ComFin a ...
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1030 Wien
Autriche
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