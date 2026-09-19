Werner & Weber GmbH
Kurze Info über uns
Die Firma Werner & Weber befasst sich mittlerweile seit über 30 Jahren mit der Entwicklung und der Produktion von innovativen Produkten zur Abfallsammlung sowie der Projektierung und dem Verkauf von Abfallentsorgungsanlagen. Unser Programm umfasst mobile und stationäre Abfallpressen zur Verdichtung in Container, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Österreich
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