WEDCO Technology Group GmbH
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2 Niederlassungen
Sumisert Metal Tic. ve San. Ltd. Sti.
Yenisehir Mahallesi OSMANLI Blv. Volume Istanbul Apt. No: 9/6, , Pendik
34912 Istanbul
Türkei
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Milmak Metal San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Tuzla Organize San. Böl.(İ.T.O.S.B) 2.Cadde Tepeören Tuzla 22
34956 Istanbul
Türkei
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Firmensitz
WEDCO Technology Group GmbH
Hermann-Gebauer-Straße 12
1220 Wien
Österreich
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