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H+H SYSTEM GmbH

Kısa bilgi
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H+H SYSTEM ilaçları, laboratuvar malzemelerini ve her türden küçük parçanın kolay anlaşılır ve yer tasarrufu sağlayacak şekilde bölümlendirir. Esnek bölmeler kolay ve hızlı bir şekilde kaydırılabilir ve sabit takmalı sistemlere kıyasla yer ihtiyacına anında uyum sağlar.

H+H her markadan montaja hazır, istenilen ...

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Genel Merkez

H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Avusturya
+436137217930
+4361372179314
sales@hhsystem.com
https://www.hhsystem.com
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