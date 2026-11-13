H+H SYSTEM GmbH
Kısa bilgi
H+H SYSTEM ilaçları, laboratuvar malzemelerini ve her türden küçük parçanın kolay anlaşılır ve yer tasarrufu sağlayacak şekilde bölümlendirir. Esnek bölmeler kolay ve hızlı bir şekilde kaydırılabilir ve sabit takmalı sistemlere kıyasla yer ihtiyacına anında uyum sağlar.
H+H SYSTEM ilaçları, laboratuvar malzemelerini ve her türden küçük parçanın kolay anlaşılır ve yer tasarrufu sağlayacak şekilde bölümlendirir. Esnek bölmeler kolay ve hızlı bir şekilde kaydırılabilir ve sabit takmalı sistemlere kıyasla yer ihtiyacına anında uyum sağlar.
H+H her markadan montaja hazır, istenilen ...
Bu şekilde temasa geçebilirsiniz
Bu şekilde temasa geçebilirsiniz
Genel Merkez
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Avusturya
5350 Strobl
Avusturya