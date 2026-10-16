HY-Power GmbH
Kısa bilgi
HY-POWER, 1986 yılından bu yana demiryolu teknolojisi, hidrolik mühendisliği, yağlama teknolojisi, makine imalatı, triboloji ve bilişim alanında danışmanlık hizmetlerindeki yetkinliğiyle dünya genelinde kendisini kabul ettirmiştir.
HY-POWER, 1986 yılından bu yana demiryolu teknolojisi, hidrolik mühendisliği, yağlama teknolojisi, makine imalatı, triboloji ve bilişim alanında danışmanlık hizmetlerindeki yetkinliğiyle dünya genelinde kendisini kabul ettirmiştir.
Ray yağlama alanında dünya genelinde sahip olduğu patentler, HY-POWER'ın dünyanın en ...
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Genel Merkez
HY-Power GmbH
Purkersdorferstraße 58
3100 St. Pölten
Avusturya
3100 St. Pölten
Avusturya