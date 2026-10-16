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HY-Power GmbH

Kısa bilgi
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HY-POWER, 1986 yılından bu yana demiryolu teknolojisi, hidrolik mühendisliği, yağlama teknolojisi, makine imalatı, triboloji ve bilişim alanında danışmanlık hizmetlerindeki yetkinliğiyle dünya genelinde kendisini kabul ettirmiştir.

Ray yağlama alanında dünya genelinde sahip olduğu patentler, HY-POWER'ın dünyanın en ...

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Genel Merkez

HY-Power GmbH
Purkersdorferstraße 58
3100 St. Pölten
Avusturya
+43223354147
+438109554333092
office@hypower.at
http://www.hy-power.eu
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