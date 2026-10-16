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Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH

Kısa bilgi
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Kirchdorfer Concrete Solutions GmbH, uluslararası faaliyet gösteren Kirchdorfer Grubu'nun bir parçasıdır ve beton prefabrik elemanlar alanında önde gelen uzmanların bilgi birikimini bir araya getirir.

Şirket arıyor: Ortak

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Genel Merkez

Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH
Kirchdorfer Platz 1
2752 Wöllersdorf
Avusturya
+43577151010
+4357715400130
office@kirchdorfer.eu
http://www.kirchdorfer.eu
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Firma hakkında

Firma profili

Kirchdorfer Concrete Solutions GmbH, uluslararası faaliyet gösteren Kirchdorfer Grubu'nun bir parçasıdır ve beton prefabrik elemanlar alanında önde gelen uzmanların bilgi birikimini bir araya getirir.

Şirket, yüksek ve endüstriyel inşaat, altyapı inşaatı, demiryolu, karayolu ve tünel inşaatı için kapsamlı bir beton prefabrik eleman yelpazesi sunmaktadır.

İş Fırsatları

İş Fırsatları

Demiryolları, karayolları ve tüneller için beton prefabrik elemanlar

Şirket, demiryolları, karayolları ve tüneller için beton prefabrik elemanlar (örneğin ray taşıyıcı plakalar, tünel segmentleri) ile Türkiye'deki büyük altyapı projelerinin ortağı olmayı hedeflemekte ve böylece ülkenin modernleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.