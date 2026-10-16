Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH
Kısa bilgi
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Genel Merkez
Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH
Kirchdorfer Platz 1
2752 Wöllersdorf
Avusturya
2752 Wöllersdorf
Avusturya
Firma hakkında
Firma profili
Kirchdorfer Concrete Solutions GmbH, uluslararası faaliyet gösteren Kirchdorfer Grubu'nun bir parçasıdır ve beton prefabrik elemanlar alanında önde gelen uzmanların bilgi birikimini bir araya getirir.
Şirket, yüksek ve endüstriyel inşaat, altyapı inşaatı, demiryolu, karayolu ve tünel inşaatı için kapsamlı bir beton prefabrik eleman yelpazesi sunmaktadır.
İş Fırsatları
İş Fırsatları
Demiryolları, karayolları ve tüneller için beton prefabrik elemanlar
Şirket, demiryolları, karayolları ve tüneller için beton prefabrik elemanlar (örneğin ray taşıyıcı plakalar, tünel segmentleri) ile Türkiye'deki büyük altyapı projelerinin ortağı olmayı hedeflemekte ve böylece ülkenin modernleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.