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M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.

Kısa bilgi
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M-U-T Stockerau atık işleme, belediye araçları teknolojisi, su ve atık su hazırlama, taşıma ve çevre teknolojileri alanlarında makineler ve sistemler geliştiren, planlayan, yapılandıran, üreten, nakliyat, montaj ve faaliyete geçirme işlerini üstlenen bir üretim firmasıdır.

• Çöp toplama kamyonları, yol temizleme ...

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Genel Merkez

M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
Avusturya
+4322666030
+432266603202
office@m-u-t.at
http://www.m-u-t.at
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