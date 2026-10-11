Münzer Bioindustrie GmbH
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Genel Merkez
8261 Sinabelkirchen
Avusturya
1220 Wien
Avusturya
Firma profili
Münzer Bioindustrie GmbH, Avusturya merkezli, sahibi tarafından yönetilen bir karma holdingdir. Hizmet portföyü; sıvı atıkların bertarafı, biyodizel üretimi için kullanılmış yemeklik yağların toplanması ve değerlendirilmesi, endüstriyel tesislerin temizliği ile kablo ve elektronik hurdaların geri dönüşümünü kapsamaktadır.1991 yılında kurulan aile şirketi, Avrupa’nın en büyük kullanılmış yemeklik yağ toplayıcı ve tüccarlarından biridir. Münzer, Viyana’daki Lobau Petrol Limanı’nda (Wiener Ölhafen Lobau) Avusturya’nın en büyük biyodizel üretim tesisini işletmektedir. Şirketin öncelikli hedefi, ulaşım ve nakliye sektörünün dekarbonizasyonunu sağlamaktır. Üç kıtada 800’den fazla çalışanıyla, 2024/25 mali yılında 360 milyon Euro’nun üzerinde ciro gerçekleştirmiştir.
İş Fırsatları
Atıktan enerjiye
Münzer, kullanılmış yemeklik yağların toplanması için sürekli yeni iş ortakları ve işbirlikleri aramaktadır. Döngüsel ekonomi alanında faaliyet gösteren şirket, kullanılmış yemeklik yağı sürdürülebilir biyodizel yakıtına dönüştürerek ulaşım sektörünün dekarbonizasyonuna önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca Münzer, ileri düzey yenilikçi hammadde alanındaki yeni işbirliklerine de daima açıktır. Münzer, uygun atık ve hammadde toplayıp tedarik edebilen şirketlerle görüşmeye ve işbirliği yapmaya memnuniyetle hazırdır.