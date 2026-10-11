Türkçe
Seitennavigation
Inhalt

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Kısa bilgi
logo

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) Avusturya'nın resmi ihracat kredi kuruluşudur (ECA) ve Avusturyalı ihracatçılar ile yurtdışındaki yatırımcılarını desteklemektedir.

Şirket arıyor: Müşteri

Sektörler

Bu şekilde temasa geçebilirsiniz

Bu şekilde temasa geçebilirsiniz

Genel Merkez

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Avusturya
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
vCard
Firma hakkında

Firma profili

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) Avusturya'nın resmi ihracat kredi kuruluşudur (ECA) ve Avusturyalı ihracatçılar ile yurtdışındaki yatırımcılarını desteklemektedir.

OeKB, Avusturya yatırım mallarının satın alınması için çok cazip faiz oranlarıyla uzun vadeli finansman imkânı sunmaktadır. Müşteri, bu sayede Avusturya teknolojisi ve kalitesi ile çok uygun uzun vadeli kredi imkanından oluşan cazip bir paketten yararlanabilir. Avusturyalı şirketler yurtdışında yatırım yapmak, yani bir şirket kurmak veya bir şirkete ortak olmak ya da yurtdışındaki bir iştirake ortaklık benzeri bir kredi sağlamak istediklerinde de OeKB uygun finansmanlarla destek olur.

İş Fırsatları

İş Fırsatları

Avusturya yatırım mallarını daha da uygun fiyata satın alın

Düşük faizlerle uzun vadeli finansmanlar

OeKB, Avusturya yatırım mallarının satın alınması için çok cazip faiz oranlarıyla uzun vadeli finansmanlar sunmaktadır. Müşteri, bu sayede Avusturya teknolojisi ve kalitesi ile çok uygun uzun vadeli kredi imkanından oluşan bir paketten yararlanabilir. Finansmanlar, münferit ihracat işlemlerinde veya Avusturyalı çeşitli üreticilerden sorunsuz satın alım için kredi hattı olarak kullanılabilir.