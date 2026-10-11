Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
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Genel Merkez
1010 Wien
Avusturya
Firma profili
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) Avusturya'nın resmi ihracat kredi kuruluşudur (ECA) ve Avusturyalı ihracatçılar ile yurtdışındaki yatırımcılarını desteklemektedir.
OeKB, Avusturya yatırım mallarının satın alınması için çok cazip faiz oranlarıyla uzun vadeli finansman imkânı sunmaktadır. Müşteri, bu sayede Avusturya teknolojisi ve kalitesi ile çok uygun uzun vadeli kredi imkanından oluşan cazip bir paketten yararlanabilir. Avusturyalı şirketler yurtdışında yatırım yapmak, yani bir şirket kurmak veya bir şirkete ortak olmak ya da yurtdışındaki bir iştirake ortaklık benzeri bir kredi sağlamak istediklerinde de OeKB uygun finansmanlarla destek olur.
İş Fırsatları
Avusturya yatırım mallarını daha da uygun fiyata satın alın
Düşük faizlerle uzun vadeli finansmanlar
OeKB, Avusturya yatırım mallarının satın alınması için çok cazip faiz oranlarıyla uzun vadeli finansmanlar sunmaktadır. Müşteri, bu sayede Avusturya teknolojisi ve kalitesi ile çok uygun uzun vadeli kredi imkanından oluşan bir paketten yararlanabilir. Finansmanlar, münferit ihracat işlemlerinde veya Avusturyalı çeşitli üreticilerden sorunsuz satın alım için kredi hattı olarak kullanılabilir.