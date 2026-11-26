Pantreon GmbH
Kısa bilgi
ZELIX MEMBRANe.KINETICS, Pantreon'un viskoz sıvılarda bile yüksek performans gösteren yenilikçi teknolojisidir. Birçok organik ve endüstriyel sıvı, temas yüzeyindeki elektrik yükünün önemli olduğu kolloidal özelliklere sahiptir. Bu, elektrokinetik yollarla desteklenir.
ZELIX MEMBRANe.KINETICS, Pantreon'un viskoz sıvılarda bile yüksek performans gösteren yenilikçi teknolojisidir. Birçok organik ve endüstriyel sıvı, temas yüzeyindeki elektrik yükünün önemli olduğu kolloidal özelliklere sahiptir. Bu, elektrokinetik yollarla desteklenir.
Innovum şirketinin dünya çapında kabul görmüş ...
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Genel Merkez
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
Avusturya
4810 Gmunden
Avusturya